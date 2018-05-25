Аксенов назвал санкции против Крыма "бесполезными"

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Санкции в отношении Крыма бесполезны, так как в украинский период на полуострове и так не было иностранных инвесторов из-за колоссальной коррумпированности украинских властей, заявил глава республики Сергей Аксенов, добавив, что правильнее в данной ситуации говорить об упущенных возможностях.

В июне 2017 года Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ до 23 июня 2018 года. Документ о возможном продлении ограничительных мер был внесен 22 мая в повестку заседания рабочей группы советников ЕС по международным отношениям. Он носит название "Предложение верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Совету о принятии решения по внесению изменений в решение 2014 года, касающееся ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя". Пожелавший остаться неназванным представитель ЕС во вторник сообщил РИА Новости, что какое-либо решение о продлении или внесении любых поправок в эти санкции должно быть принято советом единогласно к 23 июня.

"Для нас санкции эти, поверьте, никаких последствий не имеют. В данном случае больше можно говорить, наверное, об упущенных возможностях. Иностранного бизнеса при Украине на территории республики Крым не было в связи с колоссальной коррумпированностью органов украинской власти, потому что невозможно было без взяток войти на территорию республики Крым. Поэтому мы особо ничего не потеряли", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 1", комментируя возможное продление санкций.

По его словам, санкции – бесполезный инструмент, "совершенно неадекватный", и надо помнить о том, что "противостояние никому никогда пользы не приносило".

"За последние 100 лет Советский Союз, Российская Федерация не раз подвергались санкционному давлению. Все заканчивалось в силу невыгодности этих санкционных мер для их инициаторов. Поэтому уверен, что мы преодолеем все это легко, и спасибо всей стране за поддержку российского Крыма, спасибо нашему лидеру", — сказал Аксенов.

Односторонние ограничительные меры ЕС запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".