ВТБ Лизинг и "НафтаГаз - Бурение" подписали соглашение на 5 млрд рублей

С-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. ВТБ Лизинг и "НафтаГаз — Бурение" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение сотрудничестве, объём сделок превысит 5 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе ВТБ.

Документ предусматривает реализацию программы модернизации и приобретения бурового оборудования с использованием финансового и операционного лизинга.

"ВТБ Лизинг и "НафтаГаз" успешно сотрудничают с 2016 года. С подписаниемcоглашения мы сделали очередной шаг к развитию долгосрочных партнёрских отношений. Находясь в постоянном диалоге, мы видим перспективы нефтесервисной компании и обсуждаем ряд совместных проектов на этот год, в том числе — участие в финансировании инвестиционной программы предприятий Группы "НафтаГаз". Уверен, что наше взаимодействие будет способствовать росту ее операционных и финансовых показателей, а также развитию нефтесервисной отрасли в целом", — приводятся в сообщении слова генерального директора ВТБ Лизинг Дмитрия Ивантера.

Генеральный директор "НафтаГаз" Ислам Назаралиев отметил высокую компетенцию ВТБ Лизинг на рыке нефтесервисного лизинга.

"Наша компания ценит сложившееся взаимопонимание с ВТБ Лизинг в вопросе технического переоснащения буровых активов "НафтаГаз". Оно возникло не на пустом месте: ВТБ Лизинг активно содействует развитию отечественного нефтесервисного рынка с помощью лизинговых услуг и на сегодня является одной из немногих компаний, обладающих значительной компетенцией в этой области. Благодаря этому компания выступает одним из основных финансовых партнёров отрасли, в том числе, "НафтаГаза". Наше буровое подразделение "Нафтагаз-Бурение" по итогам 2017 года вошло в топ-5 независимых буровых подрядчиков России по объёмам проходки, и мы рады отметить тот факт, что успешное развитие компании привело к долгосрочному сотрудничеству на взаимовыгодной основе", — сказал Назаралиев.

Как отметил РИА Новости Назаралиев, соглашение предусматривается до 2023 года. "В зависимости от рынка планируется выбрать лимит в 5 миллиардов рублей. Если динамика цены на нефть продолжится, то, скорее всего, это (срок действия соглашения — ред.) будет намного раньше ", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.