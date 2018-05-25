Минпромторг, "Газпром нефть" и Югра договорились о совместной работе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли, Ханты-Мансийский автономный округ и компания "Газпром нефть" договорились в рамках Петербургского международного экономического форума о совместных действиях при разработке баженовской свиты, сообщает в пятницу департамент общественных и внешних связей Югры.

Власти региона уточняют, что меморандум о взаимопонимании на полях ПМЭФ подписали губернатор Наталья Комарова, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Документ нацелен на стимулирование инвестиционной деятельности в сфере промышленности, реализацию "Газпром нефтью" в автономном округе масштабного инвестиционного проекта по созданию технологического центра "Бажен", который станет полигоном испытаний технологий и оборудования для разработки баженовской свиты", — говорится в сообщении.

По информации департамента, "Газпром нефть" подтвердила готовность в полном объеме осуществить заявленные по проекту инвестиции. Власти Югры предоставят инвестору преференции в рамках специального инвестиционного контракта, а Минпромторг изучит возможность заключения СПИКа с "Газпром нефтью" или дочерним предприятием.

"Принятое решение расширит возможности для нашей совместной работы… по реализации нацпроекта… Его цель — локализация и развитие в Югре полноценных технологических компетенций, необходимых для вовлечения в промышленный оборот трудноизвлекаемых запасов нефти. Это одна из стратегических задач, важных для устойчивого развития нашего региона, энергетической безопасности Югры и России", — приводятся в сообщении слова Комаровой.

В свою очередь глава "Газпром нефти" назвал освоение баженовской свиты стратегическим проектом, успешная реализация которого "позволит создать новую нефтяную провинцию на территории Западной Сибири".

Баженовская свита (группа нефтесодержащих пластов горных пород) в Западной Сибири содержит трудноизвлекаемую нефть. Как ранее сообщали Роснедра, запасы баженовской свиты составляют, по разным оценкам, 10-30 миллиардов тонн нефти. "Газпром нефть" разрабатывает запасы баженовской свиты на Пальяновской площади Красноленинского месторождения и Салымском месторождении в ХМАО, на Вынгаяхинском месторождении в ЯНАО.

Компания также реализует проект по созданию российских технологий и высокотехнологичного оборудования разработки баженовской свиты.‎ Объем инвестиций предприятия в данный проект до 2021 года составит 7,5 миллиарда рублей, общий объем средств для его финансирования оценивается на уровне 8,7 миллиарда рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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