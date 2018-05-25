Чувашия заняла 8-е место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Чувашская республика заняла восьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, сохранив позиции в десятке лидеров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

Итоги рейтинга были представлены Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме. В первую десятку вошли Тюменская область, Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Тульская область, Краснодарский край, Воронежская область, Чувашская республика, Московская и Ульяновская области.

"Мы пятый год участвуем в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и четыре года подряд входим в десятку лучших регионов страны.Это говорит о том, что система работает без суеты, в регионе стабильная обстановка. Благоприятный деловой климат дает возможность привлечь инвесторов. Но, несмотря на создание условий для инвестиций, большой очереди среди инвесторов пока нет, поэтому наша задача, с одной стороны, создавая благоприятный деловой климат, удерживать позиции в Национальном рейтинге. С другой стороны, мы нуждаемся в инвестициях. Для этого нам надо увеличить производительность труда, доходы населения. Это ключевые задачи, над которыми мы будем работать", — привели в пресс-службе слова главы региона Михаила Игнатьева.

По словам заместителя председателя кабинета министров- министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимира Аврелькина, власти региона продолжат работу по устранению административных барьеров и расширят формы поддержки бизнеса, используя информационные ресурсы, механизмы сопровождения инвестиционных процессов и внедрения лучших региональных практик.

"Мы совершенствуем свой положительный опыт — создаем инфраструктуру поддержки бизнеса, индустриальные парки, ТОСЭР. Более того, в республике создан многофункциональный центр для бизнеса, где представители малого и среднего предпринимательства обслуживаются по принципу "одного окна", оперативно получая необходимые услуги", — процитировали в пресс-службе слова министра.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ проводит АСИ совместно с экспертами из ведущих деловых объединений — "Опора России", ТПП РФ, РСПП, "Деловая Россия". Итоги рейтинга подводятся ежегодно. Результаты формируются из опросов предпринимателей и экспертов и анализа данных статистики.

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