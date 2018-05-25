Минниханов: рейтинг АСИ позволяет видеть слабые позиции в работе региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Работа экспертов Агентства стратегических инициатив (АСИ) при составлении Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2018 года позволяет властям Татарстана видеть слабые стороны своей работы, сообщил глава республики Рустам Минниханов.

В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) были объявлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2018 года. Национальный рейтинг — совместный проект АСИ и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "ОПОРЫ России"). Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Занимавший первую строку рейтинга на протяжении предыдущих трех лет Татарстан по итогам 2018 года получил лишь третье место, пропустив вперед Тюменскую область и Москву.

"Очень достойные лидеры, не стыдно находиться с ними рядом. Мы обязательно будем учиться всем тем практикам, которые можно перенять и использовать у нас", — прокомментировал Минниханов объявленные результаты.

"Я благодарен АСИ и экспертам за ту работу, которую они проводят. Мы видим, где какие позиции у нас слабые. В прошлом году у нас слабая позиция – чрезмерное административное давление. Мы создали межведомственную группу, где и правоохранительные органы, и контрольно-надзорные. Каждый квартал мы собираемся и обсуждаем вопросы выстраивания работы", — пояснил глава Татарстана и подробно рассказал о том, какие предприняты меры и задействованы ресурсы для снижения административного давления на бизнес в регионе.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.