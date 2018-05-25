Российский экспортный центр проведет семинары для организаций Чувашии

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Соглашение о совместной реализации программы семинаров "Жизненный цикл экспортных проектов" подписали на ПМЭФ-2018 генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев, генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина и глава Чувашской республики Михаил Игнатьев, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы региона.

Документ предусматривает предоставление образовательной и консультативной поддержки организациям Чувашии, ориентированным на экспорт.

"Наша задача — создавать условия для развития бизнес-сообщества. Российский экспортный центр стимулирует развитие предпринимательства. Мы рассчитываем, что мероприятия, предусмотренные соглашением, будут способствовать достижению поставленных целей, реализации прорывных проектов", — сказал глава Чувашии на церемонии подписания.

Директор Школы экспорта РЭЦ отметила, что развитие экспортного потенциала регионов — задача, над которой работают как федеральные и региональные органы власти, так и общественные организации и институты развития, тем самым поддерживая региональный бизнес.

"Миссия Школы экспорта РЭЦ в данном контексте — это предоставление качественной информационно-образовательной поддержки, способствующей старту и развитию внешнеэкономической деятельности", — сказала Никитина.

В пресс-службе напомнили, что ранее на ПМЭФ-2018 Михаил Игнатьев подписал соглашение о сотрудничестве с банком ВТБ, а также меморандум о взаимодействии между Внешэкономбанком, АСИ и правительством Чувашии.

"Рассчитываю, что подписанные документы дадут дополнительный импульс социально-экономическому развитию республики, будут способствовать созданию еще лучших условий для развития предпринимательства", — привели в пресс-службе слова главы региона.

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