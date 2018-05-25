Силуанов пообещал не вводить налог с продаж

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Налог с продаж в России вводиться не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
Накануне глава Минфина заявлял, что налоговая система не будет меняться шесть лет. Однако, по его словам, дискуссия в правительстве по налоговой реформе продолжается.
Налог с продаж
Налог с продаж отменили в 2004 году. Инициативу повторного введения в 2014 году заблокировал Центробанк, указав, что это повысит уровень инфляции.
Подобную идею раскритиковали и эксперты. Как отмечали в Российском союзе промышленников и предпринимателей, возврат налога с продаж создаст цепную реакцию: рост цен на отечественные товары, снижение покупательской способности населения, падение спроса на внутреннем рынке, утрата отечественными товарами конкурентоспособности по сравнению с импортируемыми, сокращение производства продукции.
По мнению экспертов, власти могут вернуться к обсуждению налога с продаж в середине 2018 года.
ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.