Силуанов пообещал не вводить налог с продаж

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Налог с продаж в России вводиться не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Также он назвал "хорошим принципом" подоходный налог в 13 процентов. Минфин предложил его не менять, но окончательное решение примет правительство, добавил Силуанов.

Накануне глава Минфина заявлял, что налоговая система не будет меняться шесть лет. Однако, по его словам, дискуссия в правительстве по налоговой реформе продолжается.

Налог с продаж

Налог с продаж отменили в 2004 году. Инициативу повторного введения в 2014 году заблокировал Центробанк, указав, что это повысит уровень инфляции.

В конце прошлого года СМИ писали, что чиновники обсуждают введение налога с продаж как замену налога на движимое имущество компаний. При этом в Минфине РИА Новости заявили, что такие меры не обсуждаются.

Подобную идею раскритиковали и эксперты. Как отмечали в Российском союзе промышленников и предпринимателей, возврат налога с продаж создаст цепную реакцию: рост цен на отечественные товары, снижение покупательской способности населения, падение спроса на внутреннем рынке, утрата отечественными товарами конкурентоспособности по сравнению с импортируемыми, сокращение производства продукции.

По мнению экспертов, власти могут вернуться к обсуждению налога с продаж в середине 2018 года.

ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.