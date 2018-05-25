ОПЕК+ рассматривает возможное смягчение условий сделки по сокращению добычи

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ОПЕК и ее союзники рассматривают вероятность того, что условия сделки по сокращению добычи нефти могут быть смягчены, решение при этом еще не принято, рассказал в интервью агентству Блумберг министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

В ходе того же интервью министр энергетики РФ Александр Новак также сообщил, что страны ОПЕК+ обсудят смягчение условий сделки в июне.

"Страны ОПЕК+ нацелены на баланс на (нефтяном — ред.) рынке, а не на избыточную коррекцию, и Саудовская Аравия, и Россия планируют провести еще, по крайней мере, две встречи до переговоров в июне в Вене", — приводит агентство слова аль-Фалиха. Министр добавил, что Россия и Саудовская Аравия разделяют общее мнение о беспокойстве стран-потребителей сырья и опасения по поводу возможных перебоев в поставках.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.