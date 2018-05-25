Дерипаска покинул совет директоров "Русала"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Основной владелец "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров, говорится в сообщении компании.
Неделей ранее, 18 мая, компания En+ Group сообщила о выходе Дерипаски из ее совета директоров. Его отставка связана с "планом Баркера", подразумевающим снятие санкций с компании путем прекращения контроля бизнесмена над En+.
Уход топ-менеджеров "Русала"
Двадцать третьего мая ушла в отставку генеральный директор "Русала" Александра Бурико. Исполняющим обязанности главы компании назначили Евгения Никитина.
Также заявления об отставке подали семь членов совета директоров, номинированных En+ Олега Дерипаски: неисполнительные директора Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская, Екатерина Никитина и исполнительные директора Зигфрид Вольф и Владислав Соловьев, президент "Русала".
Санкции против "Русала"
В начале апреля США ввели против России новые ограничительные меры. В санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаска и его En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал".
Включение в список влечет заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями, в том числе операции с долговыми и долевыми инструментами.
После этого началось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков. Так, "Русал" за первый месяц потерял около 96 миллиардов рублей капитализации. Ряд его торговых партнеров объявили о пересмотре контрактов.
В конце апреля "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал, что Олег Дерипаска начал переговоры с партнерами по "Русалу" по вопросу расторжения акционерного соглашения.