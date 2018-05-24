Названы время и место международной презентации самолета МС-21

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Международная презентация нового российского пассажирского самолета МС-21 пройдет на авиасалоне в китайском Чжухае в ноябре, заявил президент "Гражданских самолетов Сухого" и старший вице-президент по маркетингу и продажам гражданской авиационной техники "Иркута" (разработчик и производитель МС-21) Александр Рубцов.

"Любой показ самолета означает, что мы выводим его из программы эксплуатационных испытаний, которые всегда достаточно напряженны по времени. Тем более, осенью", — заявил Рубцов в интервью НТВ.

По его словам, рисков, связанных с поставками американских двигателей для лайнера, нет. "Американские партнеры поставляют двигатели вовремя. Но у нас на подходе наши моторы ПД-14, которые сейчас проходят испытания", — отметил он.

Объединенная двигателестроительная корпорация станет поставщиком ПД-14, которые наряду с американскими двигателями Pratt & Whitney PW1400G будут устанавливаться на серийные МС-21. Объем твердых заказов на МС-21 составляет 175 единиц. Получение сертификата типа Авиационного регистра РФ запланировано на 2019 год, в 2020 году через процедуру валидации планируется получить сертификат типа EASA.

Международный авиакосмический салон и выставка аэропортового оборудования Китая AIRSHOW CHINA 2018 пройдёт с 6 по 11 ноября в Чжухае, провинция Гуандун, Китай.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.