ВТБ поможет "РусГидро" усилить контроль за использованием инвестсредств

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Банк ВТБ и ПАО "РусГидро" в рамках ПМЭФ подписали соглашение о развитии сотрудничества в области расширения практики применения инструментов банковского контроля инвестиционных проектов "РусГидро".

Документ подписали первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев и член правления, первый заместитель генерального директора "РусГидро" Андрей Казаченков.

В соответствии с соглашением ВТБ будет содействовать "РусГидро" в организации мониторинга и контроля денежных потоков при реализации инвестпроектов Группы, а также в разработке и внедрении современных технологий для снижения издержек и обеспечения дополнительной защитой финансовой инфраструктуры "РусГидро". Кроме того, ВТБ примет участие в создании системы информационного обмена компании с органами Федерального казначейства по проектам, софинансируемым из федерального бюджета.

Одним из первых проектов, в отношении которого будут применены инструменты усиленного мониторинга и контроля, станет первый этап строительства двух высоковольтных ЛЭП 110 кВ Певек — Билибино. Финансирование строительства планируется осуществлять из бюджетных источников и собственных средств компании.

"Группа ВТБ является давним партнером "РусГидро", совместно с компанией нам удалось успешно реализовать ряд крупных проектов, способствующих развитию российской энергетической отрасли. Мы намерены продолжить наше сотрудничество и уверены, что экспертиза ВТБ позволит предоставить группе РусГидро наиболее оптимальные финансовые решения для осуществления стратегических проектов компании", — заявил Соловьев.