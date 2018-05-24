В Тульской области построят фармацевтический завод за 2,65 миллиарда рублей

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. Химико-фармацевтическая компания "Ефремов-Фарма" планирует построить в Тульской области фармацевтический завод с объемом инвестиций 2,65 миллиарда рублей, сообщает в четверг правительство региона.

Соответствующее соглашение было подписано 24 мая в ходе Петербургского международного экономического форума губернатором региона Алексеем Дюминым и генеральным директором ООО "Ефремов-Фарма" Михаилом Шибаевым. Как информируют областные власти, документ предусматривает строительство завода полного цикла разработки и крупнотоннажного производства активных фармацевтических субстанций, получаемых методом биотехнологического синтеза по производству фармацевтической субстанции.

"Создание нового производства – важный проект для моногорода Ефремова. Компания станет одним из первых резидентов созданной в этом году территории опережающего социально-экономического развития. Проект будет способствовать созданию 120 новых рабочих мест. Объем инвестиций – 2,65 миллиарда рублей", — сказал Дюмин.

"Ефремов-Фарма" — дочерняя компания ПХФК ОАО "Медхимпром" — ведущего производителя эфиросодержащих соединений и спиртосодержащей фармацевтической продукции на отечественном рынке.

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