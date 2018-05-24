Джонсон рассказал пранкерам о новых санкциях против российских олигархов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что Лондон изучает возможность введения новых санкций против олигархов.

Пранкеры вели разговор от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его переводчика. Запись опубликована на YouTube.

"Русским следует знать, что Великобритания будет жестко противостоять им. Мы продолжим усиливать нажим на некоторых олигархов, окружающих Путина. Думаю, наиболее эффективной мерой было бы введение санкций не только за Украину, но и в отношении таких лиц, как Дерипаска и "Русал", — заявил Джонсон.

При этом министр отметил, что санкции введут не против всех состоятельных россиян, которые живут в Великобритании.

Российские пранкеры разыграли главу МИД Британии Бориса Джонсона Your browser does not support HTML5 audio

По его словам, Лондон рассматривает возможность усиления давления на тех людей из окружения Путина, которые "незаконно обогащаются".

"Брось камень в Кенсингтон — и попадешь в олигарха. Но некоторые из них близки к Путину, а некоторые нет", — отметил он.

Зацикленность на "российском вмешательстве"

Представитель МИД Великобритании подтвердил РИА Новости, что такой разговор действительно был. Темами стали ситуация вокруг инцидента в Солсбери и отношения с Россией. Как как рассказал собеседник агентства, "министр понял, что его разыгрывают и завершил звонок.

При этом Кузнецов заявил, что Джонсон догадался о розыгрыше только после того, как они превратили разговор в шоу: начали рассказывать про отравление Порошенко и особый антидот — аппарат "Опохмел".

Кузнецов также отметил, что во время разговора они сыграли на "зацикленности британцев по поводу вмешательства России во все дела". Пранкеры рассказали главе МИД, что "якобы Ксения Собчак приезжала в Великобританию и привезла лейбористам деньги от президента Путина в противовес Терезе Мэй". Джонсон воспринял эту информацию всерьез и пообещал доложить об этом спецслужбам.

Отношения России и Великобритании ухудшились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон возложил вину за преступление на Россию, не предоставив никаких доказательств. Москва подозрения категорически опровергает.