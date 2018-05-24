В ЕК прокомментировали доминирующее положение "Газпрома" на рынке газа ЕС

БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости, Мария Князева. "Газпром" имеет право сохранить доминирующее положение на рынке газа Евросоюза, однако не должен злоупотреблять им, заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

"О странах, о которых мы говорим — там "Газпром" по-прежнему является доминирующим игроком. Вы можете доминировать на европейском рынке, но вы не можете злоупотреблять своим доминирующим положением", — сказала Вестагер на пресс-конференции по антимонопольному делу ЕК в отношении "Газпрома" по странам Центральной и Восточной Европы.

Еврокомиссия в 2012 году инициировала антимонопольное расследование в отношении "Газпрома". В рамках этого дела ЕК в 2015 году выдвинула российскому холдингу официальные обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. Еврокомиссия в четверг завершила антимонопольное расследование в отношении "Газпрома", не оштрафовав компанию, но наложив на нее определенные обязательства по обеспечению свободных поставок газа по конкурентным ценам в страны Центральной и Восточной Европы, за нарушение которых могут быть введены штрафные санкции в размере до 10% от глобального оборота "Газпрома".