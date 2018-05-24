Товарооборот между Россией и Израилем может превысить "докризисный" уровень

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Товарооборот между Израилем и Россией по итогам 2018 года может превысить "докризисный" уровень 2014 года в 3 миллиарда долларов в год, считает сопредседатель двусторонней межправительственной комиссии, израильский министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин.
Ранее Элькин заявил в интервью РИА Новости, что Россия и Израиль наращивают товарооборот и туристический поток, которые приближаются к "докризисным" показателям.
По его словам, за первый квартал 2018 года товарооборот между странами вырос на 25% по сравнению с первым кварталом 2017 года. Он добавил, что "докризисный" уровень 2014 года составлял 3 миллиарда долларов в год.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.