Договор с компанией "Еврохим" привлечет в Тульскую область 30 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. Сотрудничество Тульской области с компанией "Еврохим", соглашение о котором было подписано в рамках XXII Петербургского международного экономического форума, принесет региону 30 миллиардов рублей инвестиций и 1250 рабочих мест, сообщает в четверг облправительство.

Документ подписали министр экономического развития РФ Максим Орешкин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор АО "МХК "Еврохим" Игорь Нечаев.

"Соглашение предполагает реализацию в Тульской области масштабного инвестиционного проекта по созданию современного, уникального для России предприятия с применением новейших технологий по производству окиси пропилена, толуилендиизоцианата и метилендифенилдиизоцианата. Речь идет об инвестициях в размере 30 миллиардов рублей и создании 1250 новых высокопроизводительных рабочих мест", — говорится в сообщении.

По словам Дюмина, новый проект расширит границы особой экономической зоны "Узловая". Необходимость расширения особой экономической зоны отметил и Орешкин.

"Еврохим" — основанная в 2001 году международная химическая компания с основными производственными активами в России, Бельгии и Литве. Предприятия холдинга производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Крупнейший в России производитель минеральных удобрений. Штаб-квартира — в Цуге (Швейцария).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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