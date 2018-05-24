Алекперов назвал высокой нынешнюю цену на нефть

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов считает цену на нефть в 80 долларов за баррель высокой для рынка.

"У всех свое понимание цены на нефть. 80 долларов за баррель — это уже высокая цена нефти", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, цена на нефть, которая сейчас чуть ниже 80 долларов, является сигналом для изменения текущих параметров сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.