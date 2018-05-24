Алекперов назвал высокой нынешнюю цену на нефть

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов считает цену на нефть в 80 долларов за баррель высокой для рынка.
"У всех свое понимание цены на нефть. 80 долларов за баррель — это уже высокая цена нефти", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.
По его словам, цена на нефть, которая сейчас чуть ниже 80 долларов, является сигналом для изменения текущих параметров сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.