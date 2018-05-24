Ойген Аллес: на China Commodity Fair 2018 приедут сильнейшие бренды Китая

Ежегодно "Мессе Франкфурт" (Messe Frankfurt GmbH), одна из ведущих немецких выставочных компаний, организует более 130 профессиональных выставок и форумов по всему миру. Корреспондент РИА Новости Юлия Чичерина встретилась с генеральным директором ООО "Мессе Франкфурт РУС" Ойгеном Аллесом, чтобы узнать о том, как развивается выставочный бизнес в России, какие тренды сегодня наблюдаются в этой индустрии и что ждет посетителей на выставке China Commodity Fair 2018, которая пройдет с 29-31 мая в ЦВК "Экспоцентр".

— Как, на ваш взгляд, сегодня развивается выставочный бизнес в России и мире? С какими вызовами приходится сталкиваться?

— Выставочный бизнес сегодня развивается достаточно динамично. К примеру, Китай и Индия за последние 15 лет колоссально изменили свои позиции на глобальном рынке. Лидером в развитии отрасли стал Китай. Если еще в 2003 году выставки в Азии проводились чаще в Гонконге и Сингапуре, то сегодня выставочные комплексы высочайшего уровня можно увидеть в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и других городах КНР. Китай выстроил уникальную инфраструктуру для громадных выставочных проектов, куда с удовольствием приезжают компании, которые ранее занимались выставочным бизнесом в Америке, Англии и Германии. Сегодня выставочные площадки Китая не уступают европейским аналогам.

В столице России изменения в этой области начались в 2004 году, когда стала активно развиваться выставочная инфраструктура. До этого времени 80% выставочных площадей были сосредоточены на территории "Экспоцентра". С выходом на рынок площадки "Крокус Экспо" появилась конкуренция, а с ней и новые возможности и услуги для организаторов и участников.

Таким образом, сегодня в России тоже есть возможность проводить глобальные выставочные проекты. К примеру, выставка коммерческого транспорта COMTRANS, где мы являемся организаторами, в 2017 году заняла площадь более 60 тысяч квадратных метров.

Если говорить о вызовах, то надо учесть, что выставочный бизнес можно оценить по двум параметрам: количество международных участников и международных посетителей.

В Москве проводятся выставки с большой долей международного участия, но посетители в основном — российские специалисты. То есть, это локальное потребление. В Китае по-другому — много международных экспертов специально приезжают на ту или иную выставку. Это обусловлено рыночным спросом на площадки, позволяющие объединить глобальные проекты. Раньше такой "центр объединения" был эксклюзивно в Европе.

© Фото предоставлено пресс-службой "Мессе Франкфурт РУС" China Commodity Fair 2018 © Фото предоставлено пресс-службой "Мессе Франкфурт РУС" China Commodity Fair 2018

— Каковы новые тренды выставочной деятельности?

— Нашей главной задачей является поиск профильных компаний и профессиональных посетителей, которые будут участвовать в выставке той или иной тематики. Несколько лет назад для этих целей мы активно использовали публикации в СМИ. Сейчас вектор работы поменялся — верх взяли социальные сети. Благодаря им стал возможен индивидуальный подход к каждому посетителю и участнику, теперь гораздо проще вести персонифицированные коммуникации.

Мы постоянно проверяем и пополняем базу посетителей наших выставок. С каждым годом меняются PR-подходы, трансформируются традиционные пресс-мероприятия, люди ценят индивидуальное отношение. В основе нашей работы всегда лежал принцип долгосрочного сотрудничества с нашими участниками и посетителями, поэтому мы стараемся предоставлять те услуги и возможности, которые помогут в развитии именно их бизнеса.

— В конце мая в Москве пройдет China Commodity Fair 2018. Что нового будет в этом году?

— Третий год подряд в Москве мы проводим China Commodity Fair — это национальная выставка качественных потребительских товаров из Китая. На ней отобранные правительством Китая компании представят российскому бизнесу свои товары, а также возможности для производства под собственной торговой маркой.

На десяти тысячах квадратных метров будет представлено 284 экспонента из 12 провинций Китая. Участниками экспозиции станут как бренды мирового класса (к примеру, Haier или Huawei — для таких фирм мы создаем специальную "Зону лучших брендов"), так и много новых компаний. В этом году площадь выставки выросла на 20%, что говорит об интересе китайских партнеров к российскому рынку.

Во время China Commodity Fair 2018 пройдет большая деловая программа, форум — интенсив по работе с Китаем, встречи с производителями из разных округов Китая, а также мастер-классы. Кроме того, будет работать Единый консультационный центр, где любой желающий сможет получить консультацию по вопросам логистики, таможенному оформлению, возможностях финансово-банковского обслуживания. В Центре закупок сетей можно будет без посредников провести прямые B2B встречи с китайскими поставщиками. Одной из самых красивых площадок станет выставка-демонстрация фарфора, которую представят в Москве лучшие предприятия Китая.

Проведение выставки официально поддерживают Торгово-промышленная палата РФ, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, бизнес-ассоциации. Выставка дает много возможностей для запуска и развития бизнеса с Китаем.