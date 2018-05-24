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Экономика

Ойген Аллес: на China Commodity Fair 2018 приедут сильнейшие бренды Китая

13:4524.05.2018
(обновлено: 13:48 24.05.2018)
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© Фото предоставлено пресс-службой "Мессе Франкфурт РУС"Ойген АллесОйген Аллес
© Фото предоставлено пресс-службой "Мессе Франкфурт РУС"

Ежегодно "Мессе Франкфурт" (Messe Frankfurt GmbH), одна из ведущих немецких выставочных компаний, организует более 130 профессиональных выставок и форумов по всему миру. Корреспондент РИА Новости Юлия Чичерина встретилась с генеральным директором ООО "Мессе Франкфурт РУС" Ойгеном Аллесом, чтобы узнать о том, как развивается выставочный бизнес в России, какие тренды сегодня наблюдаются в этой индустрии и что ждет посетителей на выставке China Commodity Fair 2018, которая пройдет с 29-31 мая в ЦВК "Экспоцентр".

— Как, на ваш взгляд, сегодня развивается выставочный бизнес в России и мире? С какими вызовами приходится сталкиваться?

— Выставочный бизнес сегодня развивается достаточно динамично. К примеру, Китай и Индия за последние 15 лет колоссально изменили свои позиции на глобальном рынке. Лидером в развитии отрасли стал Китай. Если еще в 2003 году выставки в Азии проводились чаще в Гонконге и Сингапуре, то сегодня выставочные комплексы высочайшего уровня можно увидеть в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и других городах КНР. Китай выстроил уникальную инфраструктуру для громадных выставочных проектов, куда с удовольствием приезжают компании, которые ранее занимались выставочным бизнесом в Америке, Англии и Германии. Сегодня выставочные площадки Китая не уступают европейским аналогам.

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© Фото : предоставлено ООО "ЭйТиСи Москоу"
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В столице России изменения в этой области начались в 2004 году, когда стала активно развиваться выставочная инфраструктура. До этого времени 80% выставочных площадей были сосредоточены на территории "Экспоцентра". С выходом на рынок площадки "Крокус Экспо" появилась конкуренция, а с ней и новые возможности и услуги для организаторов и участников.

Таким образом, сегодня в России тоже есть возможность проводить глобальные выставочные проекты. К примеру, выставка коммерческого транспорта COMTRANS, где мы являемся организаторами, в 2017 году заняла площадь более 60 тысяч квадратных метров.

Если говорить о вызовах, то надо учесть, что выставочный бизнес можно оценить по двум параметрам: количество международных участников и международных посетителей.

В Москве проводятся выставки с большой долей международного участия, но посетители в основном — российские специалисты. То есть, это локальное потребление. В Китае по-другому — много международных экспертов специально приезжают на ту или иную выставку. Это обусловлено рыночным спросом на площадки, позволяющие объединить глобальные проекты. Раньше такой "центр объединения" был эксклюзивно в Европе.

© Фото предоставлено пресс-службой "Мессе Франкфурт РУС"China Commodity Fair 2018
© Фото предоставлено пресс-службой "Мессе Франкфурт РУС"
China Commodity Fair 2018

— Каковы новые тренды выставочной деятельности?

— Нашей главной задачей является поиск профильных компаний и профессиональных посетителей, которые будут участвовать в выставке той или иной тематики. Несколько лет назад для этих целей мы активно использовали публикации в СМИ. Сейчас вектор работы поменялся — верх взяли социальные сети. Благодаря им стал возможен индивидуальный подход к каждому посетителю и участнику, теперь гораздо проще вести персонифицированные коммуникации.

Город Казань. Архивное фото
© Depositphotos / MaykovNikita
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Мы постоянно проверяем и пополняем базу посетителей наших выставок. С каждым годом меняются PR-подходы, трансформируются традиционные пресс-мероприятия, люди ценят индивидуальное отношение. В основе нашей работы всегда лежал принцип долгосрочного сотрудничества с нашими участниками и посетителями, поэтому мы стараемся предоставлять те услуги и возможности, которые помогут в развитии именно их бизнеса.

— В конце мая в Москве пройдет China Commodity Fair 2018. Что нового будет в этом году?

— Третий год подряд в Москве мы проводим China Commodity Fair — это национальная выставка качественных потребительских товаров из Китая. На ней отобранные правительством Китая компании представят российскому бизнесу свои товары, а также возможности для производства под собственной торговой маркой.

Казанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На десяти тысячах квадратных метров будет представлено 284 экспонента из 12 провинций Китая. Участниками экспозиции станут как бренды мирового класса (к примеру, Haier или Huawei — для таких фирм мы создаем специальную "Зону лучших брендов"), так и много новых компаний. В этом году площадь выставки выросла на 20%, что говорит об интересе китайских партнеров к российскому рынку.

Во время China Commodity Fair 2018 пройдет большая деловая программа, форум — интенсив по работе с Китаем, встречи с производителями из разных округов Китая, а также мастер-классы. Кроме того, будет работать Единый консультационный центр, где любой желающий сможет получить консультацию по вопросам логистики, таможенному оформлению, возможностях финансово-банковского обслуживания. В Центре закупок сетей можно будет без посредников провести прямые B2B встречи с китайскими поставщиками. Одной из самых красивых площадок станет выставка-демонстрация фарфора, которую представят в Москве лучшие предприятия Китая.

Проведение выставки официально поддерживают Торгово-промышленная палата РФ, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, бизнес-ассоциации. Выставка дает много возможностей для запуска и развития бизнеса с Китаем.

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