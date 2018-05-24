ПМХ вложит в развитие производства под Тулой более миллиарда рублей

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ, ранее группа "Кокс") инвестирует в производство порошковых материалов для станкостроения и высокотемпературных процессов на заводе "Полема" в Тульской области более 1 миллиарда рублей, сообщает в четверг правительство региона.
Соглашение о сотрудничестве подписали 24 мая в рамках XXII Петербургского международного экономического форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент-председатель правления ООО УК "Промышленно-металлургический холдинг" Евгений Зубицкий. Как информируют областные власти, инвестор планирует производить порошковые материалы для станкостроения и высокотемпературных процессов.
"Это важный шаг вперед в развитии промышленного комплекса. Объем инвестиций по проекту составит более 1 миллиарда рублей. Будет создано 60 рабочих мест", — сказал Дюмин.
Зубицкий отметил, что в рамках этого проекта на заводе "Полема" в Тульской области будет установлен один из крупнейших в России газоизостатических прессов. На новом оборудовании предприятие планирует выпускать изделия из легированной стали и тугоплавких металлов, близкие к конечной форме, что позволит сократить количество механообрабатывающих операций.
"Такие изделия востребованы в машиностроении и других высокотехнологичных отраслях. Инновационные проекты компании "Полема" находятся в авангарде научно-технического прогресса в области порошковых материалов и изделий на их основе. Заключенное соглашение подтверждает важность развития таких проектов для Тульской области", — сказал Зубицкий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.