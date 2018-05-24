Предприятие Komatsu по реновации техники заработало на Колыме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Предприятие по реновации узлов японской техники Komatsu на Колыме заработало в полную силу, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Магаданской области Владимир Печеный.
По его словам, проект имеет продолжение — там будет в последующем конвейерная отработка узлов и двигателей, что важно для недропользователей Колымы — они существенно экономят.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.