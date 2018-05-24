Предприятие Komatsu по реновации техники заработало на Колыме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Предприятие по реновации узлов японской техники Komatsu на Колыме заработало в полную силу, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Магаданской области Владимир Печеный.

"Komatsu давно присутствует в регионе как производитель — обособленное подразделение. Пример новых инвестиций — уже создано предприятие "Реман" по реновации узлов японской техники. Это ремонт двигателей большегрузной техники и трансмиссии. Завод заработал в полную силу, он полностью оснащен новейшим инновационным технологическим оборудованием. Komatsu вложила в него около 30 миллионов долларов", — сказал Печеный.

По его словам, проект имеет продолжение — там будет в последующем конвейерная отработка узлов и двигателей, что важно для недропользователей Колымы — они существенно экономят.

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