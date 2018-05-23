Силуанов остался главой набсовета ВТБ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов избран председателем нового состава наблюдательного совета ВТБ, сообщил глава второго по размеру активов российского банка Андрей Костин.

"Прошел наблюдательный совет. Главным итогом было, что мы избрали председателя наблюдательного совета, им будет министр финансов, первый вице-премьер Силуанов Антон Германович", — сказал Костин в эфире телеканала "Россия 24".

В пятницу в Санкт-Петербурге прошло годовое собрание акционеров ВТБ. Его итоги пока не объявлялись, однако исходя из списка кандидатов ожидалось частичное обновление наблюдательного совета. Силуанов возглавлял предыдущий состав набсовета.