ФНС продолжит искать уклоняющихся от налогов предпринимателей через соцсети

С. ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ будет и дальше использовать социальные сети для поиска предпринимателей, которые не хотят платить налоги, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ заместитель руководителя ведомства Даниил Егоров.

"Естественно, бывают ситуации, когда у нас есть ярко выраженная информация, доступ к данным, например,… доступ к соцсетям или доступ к Instagram, когда мы можем легко проверить, кто ведет свою деятельность без постановки на учет. Поэтому, естественно, служба такие инструменты использовать будет в дальнейшем", — сказал он.

В середине мая ФНС сообщила, что по итогам рейда по вопросу выявления граждан, оказывающих услуги через интернет в Твери, была произведена закупка кондитерских изделий у местного налогоплательщика. Далее гражданин был вызван для дачи пояснений по вопросу получения доходов за оказанные услуги и непредставления налоговых деклараций по налогу на доходы.

Егоров уточнил, что службе более интересны крупные нарушения. "Я хочу обратить внимание, что все-таки для нас важно правильное распределение ресурсов. Если мы все силы бросим на пекущих пирожки, сдающих квартиры и так далее, то явно говорить о том, что мы будем супер эффективными будет уже достаточно сложно", — пояснил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году пройдет 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.