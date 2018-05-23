В ЕС призвали Россию и Украину начать трехсторонние переговоры по газу

БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Россию и Украину к трехсторонним переговорам по газу, он считает, что эти дискуссии стоит начать как можно скорее, говорится в его заявлении.

"Я обратился к российским и украинским партнерам и пригласил их к трехсторонним переговорам, которые в прошлом доказали свою эффективность в достижении ощутимых и успешных результатов. Переговоры, поддержанные странами Евросоюза, должны начаться как можно скорее, чтобы посмотреть на транзит газа через Украину после 2019 года", — говорится в заявлении.

Вице-президент ЕК напомнил, что конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в сфере энергетики имеет первостепенное значение для Евросоюза. Поэтому Еврокомиссия постоянно выступает за сохранение транзита российского газа через Украину в страны ЕС.