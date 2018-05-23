В ЕС призвали Россию и Украину начать трехсторонние переговоры по газу

БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Россию и Украину к трехсторонним переговорам по газу, он считает, что эти дискуссии стоит начать как можно скорее, говорится в его заявлении.
Вице-президент ЕК напомнил, что конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в сфере энергетики имеет первостепенное значение для Евросоюза. Поэтому Еврокомиссия постоянно выступает за сохранение транзита российского газа через Украину в страны ЕС.