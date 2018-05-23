Болгария проявляется интерес к крупным энергопроектам, заявил Песков

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Задачи договориться с Болгарией по газовым вопросам на переговорах президента РФ Владимира Путина с болгарским лидером Руменом Радевым не стояло, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вчера не стояла задача договориться по газу. Никто и не пытался. Вчера президенты рассказали, о чем они говорили", — сказал Песков журналистам.

"Проявляется по-прежнему заинтересованность Болгарии в том, чтобы быть сопричастной с крупными энергопроектами международными. Это отдельная тема, которая требует гарантий с болгарской стороны и так далее. Вы знаете, что существуют проекты, которые сейчас в стадии реализации. Определенный интерес болгарская сторона проявляет, но никаких конкретных разговоров на этот счет не велось и не могло вестись, такой задачи не стояло", — отметил он.