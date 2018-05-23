Киев не выплатил в бюджет СНГ более 300 миллионов рублей, заявила Захарова

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украина не выплатила в бюджет СНГ более 300 миллионов рублей, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

"За четыре с небольшим года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ, тем самым создав существенные финансовые трудности в работе организации", — подчеркнула она.

В апреле президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

При этом представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Киев не намерен денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.

СНГ и Украина

В Содружество Независимых Государств входят одиннадцать стран — все постсоветские республики, кроме Грузии и трех прибалтийских государств, вступивших в Евросоюз.

В феврале 2014 года Киев отказался от дальнейшего председательства в организации. В марте того же года в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что Украина намерена отказаться и от участия в ней.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что нежелание Киева сотрудничать в рамках СНГ вредит развитию экономики, социальной сферы и интересам украинцев.