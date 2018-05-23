МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украина не выплатила в бюджет СНГ более 300 миллионов рублей, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
В апреле президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.
При этом представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Киев не намерен денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.
СНГ и Украина
В Содружество Независимых Государств входят одиннадцать стран — все постсоветские республики, кроме Грузии и трех прибалтийских государств, вступивших в Евросоюз.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что нежелание Киева сотрудничать в рамках СНГ вредит развитию экономики, социальной сферы и интересам украинцев.