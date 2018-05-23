"Роснефть" открыла в Ираке новое месторождение

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. "Роснефть" открыла новое нефтяное месторождение "Салман" в Ираке, сообщает компания.

"Компания "Bashneft International B.V.", общество группы НК "Роснефть", по результатам бурения первой поисковой скважины на Блоке 12 в республике Ирак, открыла новое месторождение нефти, получившее название "Салман", — говорится в сообщении.

Как сообщает компания, поисковая скважина успешно пробурена на глубину 4277 метров. В результате испытаний получен приток нефти, дающий основание рассчитывать на открытие промышленных запасов. Отмечается, что "Роснефть" рассматривает данное открытие в качестве важной вехи в развитии проектов по разведке и добыче за рубежом.

Блок 12 расположен на юго-западе Ирака в слабо изученной части Аравийской плиты. Площадь блока составляет 7680 квадратных километров. Оператором проекта является Bashneft International B.V.