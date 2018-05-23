Борьба с ростом цен: правительство может снизить акцизы на топливо

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительство готово снизить акцизы на бензин дизельное топливо, заявил первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Сергей Есяков.
Есяков также рассказал, как изменились цены на топливо с начала 2018 года. По его словам, бензин подорожал на 4,7 процента, а дизтопливо — на 9%. При этом рост цен гораздо выше темпов инфляции, что связано с повышением акцизов, увеличением стоимости нефти и укреплением рубля.
Как сообщил депутат, кабмин практически всю неделю занималось этим вопросом, а вчера вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание, посвященное данной проблеме.
Рост цен на топливо
Ранее Росстат констатировал, что средняя розничная цена бензина в России за неделю выросла до 41,28 рубля за литр.
По данным на 14 мая, средняя стоимость бензина марки Аи-92 с 7 мая выросла на 48 копеек и составила 39,51 рубля за литр. Цена марки Аи-95 выросла на 46 копеек — до 42,49 рубля за литр, марки Аи-98 — на 38 копеек, до 47,71 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 45 копеек и составила 42,41 рубля за литр.
За неделю с 7 по 13 мая в 75 центрах российских регионов отмечался рост цен на топливо. Самые сильные изменения наблюдались в Махачкале — на 4,8 процента, Рязани — на 3,2 процента, Кирове — на 2,8 процента. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 1,5 и 0,8 процента соответственно.
"Догоняющий характер"
О проблеме цен на топливо ранее говорили в Банке России. Так, первый заместитель председателя ведомства Ксения Юдаева объяснила, что в первую очередь связано с повышением акцизов и международных цен на топливо.
"Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен", — уточнила Юдаева.
Помимо этого, зампред Центробанка отметила, что на данный момент рост цен на бензин не влияет на инфляцию.
"По бензину мы наблюдаем плавный медленный рост в течение длительного периода, который отставал от роста цен производителей, когда росли цены на нефть", — сказал Дмитриев.
Заявления представителей Центробанка прокомментировал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, попросив подготовить для депутатов пояснительную записку. Он также предположил, что в сложившейся ситуации будет уместно обратиться в Федеральную антимонопольную службу.