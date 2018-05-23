Борьба с ростом цен: правительство может снизить акцизы на топливо

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительство готово снизить акцизы на бензин дизельное топливо, заявил первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Сергей Есяков.

Депутат отметил, что акцизы на бензин могут понизить на три тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо — на две тысячи.

Есяков также рассказал, как изменились цены на топливо с начала 2018 года. По его словам, бензин подорожал на 4,7 процента, а дизтопливо — на 9%. При этом рост цен гораздо выше темпов инфляции, что связано с повышением акцизов, увеличением стоимости нефти и укреплением рубля.

Как сообщил депутат, кабмин практически всю неделю занималось этим вопросом, а вчера вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание, посвященное данной проблеме.

Рост цен на топливо

Ранее Росстат констатировал, что средняя розничная цена бензина в России за неделю выросла до 41,28 рубля за литр.

В ведомстве рассказали, что средняя цена на бензин в апреле превысила психологическую отметку в 40 рублей за литр, после чего продолжила расти.

По данным на 14 мая, средняя стоимость бензина марки Аи-92 с 7 мая выросла на 48 копеек и составила 39,51 рубля за литр. Цена марки Аи-95 выросла на 46 копеек — до 42,49 рубля за литр, марки Аи-98 — на 38 копеек, до 47,71 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 45 копеек и составила 42,41 рубля за литр.

За неделю с 7 по 13 мая в 75 центрах российских регионов отмечался рост цен на топливо. Самые сильные изменения наблюдались в Махачкале — на 4,8 процента, Рязани — на 3,2 процента, Кирове — на 2,8 процента. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 1,5 и 0,8 процента соответственно.

"Догоняющий характер"

О проблеме цен на топливо ранее говорили в Банке России. Так, первый заместитель председателя ведомства Ксения Юдаева объяснила, что в первую очередь связано с повышением акцизов и международных цен на топливо.

"Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен", — уточнила Юдаева.

Помимо этого, зампред Центробанка отметила, что на данный момент рост цен на бензин не влияет на инфляцию.

В свою очередь глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев выразил уверенность, что рост цен носит догоняющий характер.

"По бензину мы наблюдаем плавный медленный рост в течение длительного периода, который отставал от роста цен производителей, когда росли цены на нефть", — сказал Дмитриев.

Заявления представителей Центробанка прокомментировал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, попросив подготовить для депутатов пояснительную записку. Он также предположил, что в сложившейся ситуации будет уместно обратиться в Федеральную антимонопольную службу.