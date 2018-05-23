РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Борьба с ростом цен: правительство может снизить акцизы на топливо

01:1223.05.2018
0311114
© РИА Новости / Алексей СазоновПерейти в фотобанкБензоколонка автозаправочной станции. Архивное фотоБензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительство готово снизить акцизы на бензин дизельное топливо, заявил первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Сергей Есяков.

Мужчина на автозаправочной станции Лукойл в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Топливо инфляции. Будет ли бензин летом стоить 50 рублей
Депутат отметил, что акцизы на бензин могут понизить на три тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо — на две тысячи.

Есяков также рассказал, как изменились цены на топливо с начала 2018 года. По его словам, бензин подорожал на 4,7 процента, а дизтопливо — на 9%. При этом рост цен гораздо выше темпов инфляции, что связано с повышением акцизов, увеличением стоимости нефти и укреплением рубля.

Как сообщил депутат, кабмин практически всю неделю занималось этим вопросом, а вчера вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание, посвященное данной проблеме.

Рост цен на топливо

Ранее Росстат констатировал, что средняя розничная цена бензина в России за неделю выросла до 41,28 рубля за литр.

Нефтекачалки ОАО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь в городе Когалым
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
Спасибо, дорогая нефть. Сто долларов за баррель уже не кажутся фантастикой
В ведомстве рассказали, что средняя цена на бензин в апреле превысила психологическую отметку в 40 рублей за литр, после чего продолжила расти.

По данным на 14 мая, средняя стоимость бензина марки Аи-92 с 7 мая выросла на 48 копеек и составила 39,51 рубля за литр. Цена марки Аи-95 выросла на 46 копеек — до 42,49 рубля за литр, марки Аи-98 — на 38 копеек, до 47,71 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 45 копеек и составила 42,41 рубля за литр.

За неделю с 7 по 13 мая в 75 центрах российских регионов отмечался рост цен на топливо. Самые сильные изменения наблюдались в Махачкале — на 4,8 процента, Рязани — на 3,2 процента, Кирове — на 2,8 процента. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 1,5 и 0,8 процента соответственно.

"Догоняющий характер"

О проблеме цен на топливо ранее говорили в Банке России. Так, первый заместитель председателя ведомства Ксения Юдаева объяснила, что в первую очередь связано с повышением акцизов и международных цен на топливо.

"Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен", — уточнила Юдаева.

Помимо этого, зампред Центробанка отметила, что на данный момент рост цен на бензин не влияет на инфляцию.

Женщина расплачивается кредитной картой на автозаправочной станции в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Золотой литр. Почему в России дорожает бензин
В свою очередь глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев выразил уверенность, что рост цен носит догоняющий характер.

"По бензину мы наблюдаем плавный медленный рост в течение длительного периода, который отставал от роста цен производителей, когда росли цены на нефть", — сказал Дмитриев.

Заявления представителей Центробанка прокомментировал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, попросив подготовить для депутатов пояснительную записку. Он также предположил, что в сложившейся ситуации будет уместно обратиться в Федеральную антимонопольную службу.

НЕ БРАТЬ! Рейтинг стран Европы по ценам на бензин
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг стран Европы по ценам на бензин – 2018

 

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена