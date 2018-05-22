Сбербанк объявил о продаже турецкого Denizbank из-за европейских санкций

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сбербанк принял решение о продаже своей турецкой "дочки" Denizbank из-за европейских санкций, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы бы никогда не стали выходить из этого бизнеса, если бы не санкционный режим. К сожалению, мы не можем получать дивидендов, мы не можем предоставлять финансирование нашему банку, мы не можем привлекать деньги с рынка. Наш турецкий банк вывели из-под американских санкций, но он находится под европейскими санкциями, что делает его неконкурентоспособным на турецком рынке", — сказал Греф в эфире телеканала "Россия 24"

Сбербанк ранее во вторник сообщил, что подписал с дубайским Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций своей "дочки" в Турции Denizbank за 14,609 миллиарда турецких лир (примерно 3,2 миллиарда долларов по текущему курсу). Сделка должна быть одобрена регулирующими органами Турции, России, ОАЭ и других государств, в которых работает Denizbank. Ожидается, что она будет закрыта в 2018 году.

Сбербанк купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за 3,5 миллиарда долларов, 0,15% акций банка находятся в свободном обращении.