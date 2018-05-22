МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Обход санкций Запада против России не является целью законопроекта о регулировании криптовалют, но он создает такую возможность, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
В настоящее время правовой статус криптовалют в России не определен. В марте в Думу были внесены два законопроекта, которые, как предполагается, будут регулировать новый рынок. Законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.