ЛОНДОН, 22 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Высокий суд Лондона завершил слушания по спору "Русала" и "Интерроса" вокруг акций "Норникеля", вынесет решение до 28 июня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представители "Интерроса" и "Русала" попросили председательствующего судью Стивена Филипса принять решение до 28 июня, чтобы оно было вынесено до годового собрания акционеров "Норникеля".

Судья согласился, отметив, что приступит к вынесению вердикта не раньше недели, которая начнется 4 июня.

На прошлой неделе Филипс говорил, что постарается принять решение до годового собрания акционеров "Норникеля", дата которого будет определена, как ожидается, на заседании совета директоров компании 24 июня.

В ходе слушаний, которые проходили с 14 мая в Лондоне, показания дали совладелец "Русала" Олег Дерипаска, глава "Интерроса" Владимир Потанин, президент En+ Максим Соков, заместитель гендиректора "Интерроса" Алексей Башкиров, а также управляющий директор Millhouse Давид Давидович. Роман Абрамович, который выступал медиатором в споре между акционерами "Норникеля", не смог принять участие в судебном заседании, так как выступал в качестве ответчика в суде Швейцарии по другому делу, а также не имел британской визы.

В феврале между основными владельцами "Норникеля" — "Интерросом" Потанина и "Русалом" Дерипаски — возобновился конфликт, разрешенный в 2012 году путем заключения соглашения при посредничестве Абрамовича. Предусмотренный соглашением пятилетний период lock-up, в течение которого "Русал" и "Интеррос" не могли менять размеры своих пакетов в ГМК, истек в декабре 2017 года. И теперь стороны спорят по поводу продажи Crispian Investments, входящей в группу Millhouse Абрамовича, около 4% акций из своего пакета.