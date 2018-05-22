Кабмин готов снизить акцизы на бензин и дизельное топливо

Автомобили на одной из автозаправочных станций. Архивное фото

Автомобили на одной из автозаправочных станций. Архивное фото

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство РФ готово снизить акцизы на автомобильных бензин на 3 тысячи рублей за тонну, и на дизельное топливо на 2 тысячи рублей, сообщил на заседании Госдумы первый заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Есяков.

"Сегодня правительством принято решение о снижении акцизов на автомобильный бензин на 3 тысячи рублей за тонну и на дизельное топливо на 2 тысячи рублей за тонну", — сказал он, ссылаясь на информацию кабмина.

Депутат отметил, что цены на бензин с начала текущего года выросли на 4,7%, на дизтопливо – на 9%. Это гораздо выше темпов инфляции и обусловлено тремя основными причинами: повышением акцизов, ростом цен на нефть и ростом курса рубля.

"Правительство практически всю неделю занималось достаточно плотно этой проблемой, вчера (вице-премьер — ред.) Козак Дмитрий Николаевич проводил совещание по этому вопросу", — сообщил Есяков.

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев ранее во вторник сообщил, что правительство РФ обсуждает возможность снижения акцизов на горюче-смазочные материалы на 2-4 рубля на литр.

Как сообщал 17 мая Росстат, средняя розничная цена бензина в России по данным на 14 мая перешла рубеж в 41 рубль за литр, достигнув 41,28 рубля. Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, выступая 21 мая на заседании межкомитетской рабочей группы в Госдуме, поясняла, что вклад в рост цен внесли подорожание нефти на мировых рынках, а также рост акцизов в РФ.