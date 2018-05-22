Правительство одобрило поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство РФ одобрило на заседании во вторник поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год, сообщила пресс-служба ПФР.

"Сегодня в ходе заседания правительства были рассмотрены и одобрены поправки в бюджет Пенсионного фонда России на 2018 год. В соответствии с ними размер трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР сокращается на 68,3 миллиарда рублей. Это связано с тем, что при исполнении бюджета ПФР в 2018 году будут использованы переходящие остатки на 1 января 2018 года. Таким образом, финансовая обеспеченность бюджета ПФР растет, зависимость от федерального бюджета снижается", — сообщили в фонде.

"Доходы бюджета ПФР в 2018 году составят 8266,5 миллиарда рублей, включая страховые взносы в размере 4877,4 миллиарда рублей. Расходы бюджета составят 8532 миллиардов рублей", — отметили в ПФР.

Подчеркивается, что в этом году размеры пенсионного обеспечения и социальной поддержки пенсионеров будут только расти. В фонде напомнили, что бюджет ПФР учитывает все предусмотренные законодательством меры по повышению пенсий и социальных выплат, включая индексацию страховых пенсий с 1 января на 3,7% (выше уровня инфляции), индексацию пенсий по государственному обеспечению с 1 апреля на 2,9% (выше уровня инфляции), индексацию ежемесячной денежной выплаты с 1 февраля на 2,5%.

"Общие расходы бюджета ПФР на пенсионное обеспечение увеличатся в 2018 году на 371 миллиардов рублей и составят 7,35 триллионов рублей", — заключили в ПФР.