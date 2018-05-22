Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровой экономике

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести в Гражданский кодекс РФ понятие "цифровое право", "цифровые деньги" и другие определения в области цифровой экономики.

Документ, внесенный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, вводит в гражданское законодательство понятие "цифровое право", под которым понимается совокупность электронных данных (цифровой код, обозначение), удостоверяющих права на вещи, иное имущество, результаты работ, оказание услуг и исключительные права. Оборот "цифровых прав" будет осуществляться лишь посредством внесения записей в информационную систему.

Под определение цифрового права будет подпадать существующий на данный момент термин "токен". Законопроектом также вводится понятие "цифровые деньги" (в обиходе — криптовалюта), при этом закрепляется, что законным средством платежа они не являются. Для облегчения совершения сделок с цифровыми правами совершенствуются правила гражданского законодательства о форме сделок, в том числе договоров.

Законопроектом решается вопрос о легализации сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации ("большие данные", big data). Для этого в Гражданский кодекс вводится конструкция договора об оказании услуг по предоставлению информации и расширяется понятие базы данных. Согласно интересам сторон сделки, договор может предусматривать обязанность не совершать действий, в результате которых передаваемая информация может быть раскрыта третьим лицам.

В законопроекте указано, что цифровые деньги не обязательны к приему при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории РФ. Однако в случаях и на условиях, установленных законом, могут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства.