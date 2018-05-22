Воронежский мехзавод по итогам года удвоит объем выпуска продукции

ВОРОНЕЖ, 22 мая — РИА Новости. Воронежский механический завод (ВМЗ) планирует в 2018 году увеличить объем выпуска товарной продукции до 5,5 миллиарда рублей — почти вдвое относительно показателей минувшего года, сообщило во вторник правительство региона.

Результаты работы ВМЗ за 2017 год и плановое задание 2018 года обсудили во вторник на встрече временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев и врио руководителя филиала АО "ГКНПЦ имени М.В. Хруничева" – директор Воронежского механического завода Сергей Ковалев. В планах предприятия — улучшить финансово-экономическую ситуацию за счет увеличения объемов товарного выпуска относительно уровня 2017 года.

"В прошлом году объем выпуска товарной продукции составил 2,8 миллиарда рублей. По планам текущего года он будет равен 5,5 миллиарда рублей, из которых 1,5 миллиарда приходится на нефтегазовое оборудование", — говорится в сообщении.

Воронежский механический завод создан в 1928 году. Является производственным комплексом с полным технологическим циклом создания и серийного производства жидкостных ракетных двигателей, а также оборудования для различных отраслей промышленности.

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