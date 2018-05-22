Дубайский Emirates NBD купит турецкую "дочку" Сбербанка за $3,2 млрд

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сбербанк подписал с дубайским Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций своей "дочки" в Турции Denizbank за 14,609 миллиарда турецких лир (примерно 3,2 миллиарда долларов), следует из сообщения крупнейшего российского банка.

"Emirates NBD и Сбербанк сообщают о заключении обязывающего соглашения о продаже Сбербанком 99,85% Denizbank банку Emirates NBD. После закрытия сделки Сбербанк перестанет быть акционером Denizbank. В соответствии с подписанным соглашением стоимость 99,85% акций составляет 14,609 миллиарда турецких лир", — говорится в пресс-релизе Сбербанка.

Сделка должна быть одобрена регулирующими органами Турции, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств, в которых работает Denizbank. Ожидается, что она будет закрыта в 2018 году, отмечает банк.

"Emirates NBD выплатит процент на покупную цену за период с 1 ноября 2017 года и по дату закрытия сделки, при этом прибыль Denizbank за период с даты locked box до закрытия сделки останется в распоряжении покупателя. На закрытии сделки Сбербанк также уступит Emirates NBD права требования по субординированным кредитам Denizbank, ранее предоставленным Сбербанком", — добавляется в сообщении.