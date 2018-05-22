Турция пересмотрит свои торговые отношения с Израилем после выборов

АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Турция пересмотрит свои экономические связи с Израилем после предстоящих 24 июня президентских и парламентских выборов согласно решению Организации исламского сотрудничества (ОИС) о введении торговых ограничений против этой страны, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Чрезвычайный саммит ОИС, созванный Турцией в связи со столкновениями в секторе Газа, прошел в Стамбуле в минувшую пятницу.

"Я надеюсь, что страны ОИС воплотят решение о торговой блокаде (Израиля) в жизнь. Турция также оценит наши связи, особенно экономические и торговые, с Израилем… Мы предпримем шаги в этом направлении после предстоящих выборов", — сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь после визита в Боснию и Герцеговину. Его цитирует газета Hurriyet.

Он напомнил, что саммит ОИС призвал ООН создать миротворческие силы для защиты палестинцев, аналогичные тем, которые действовали в Косово и Боснии и Герцеговине, добавив, что страны ОИС также договорились о создании комиссии по расследованию "преступлений Израиля в секторе Газа".

"Мы считаем, что это будет сдерживать их, и Израилю будет нелегко стрелять по силам ООН", — сказал Эрдоган.

Акции протеста начались в секторе Газа 14 мая на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. В столкновениях погибли десятки палестинцев.

Ранее Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.