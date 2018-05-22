Греция предложила России совместное строительство судов

АФИНЫ, 22 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция считает перспективным совместное судостроение с Россией и готова создавать совместные предприятия для обслуживания российских судов на греческих верфях, сообщил советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с РФ Димитрис Веланис в интервью РИА Новости накануне Петербургского международного экономического форума.

Веланис в составе делегации Греции будет участвовать в ПМЭФ 24-26 мая. По его словам, Греция рассчитывает подписать "на полях" форума ряд соглашений о сотрудничестве в сфере судоходства, сельского хозяйства и создания совместных предприятий.

"В Греции прекрасная база, с верфями, на которых может обслуживаться часть российского флота, проходящего через Средиземное море. Греция готова предоставить конкурентные условия и цены и развить этот бизнес. Это также можно делать на основе совместных предприятий", — сказал советник премьера.

По его словам, есть программа совместного строительства судов, например, катамаранов.

"Часть строительства может идти на верфях России, а завершение его – на верфях Греции на основе совместных предприятий", — полагает он.

Веланис сказал, что кризис подорвал позиции греческого судостроения.

"Россия каждый год ремонтировала суда на трех-четырех верфях в Греции. Это прекратилось. Мы хотим, чтобы некоторые из верфей сотрудничали и с Россией. Надо только, чтобы это сотрудничество началось", — сказал он.