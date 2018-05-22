ШОС продемонстрировала сильную жизнеспособность, считает китайский министр

ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества за 17 лет своего существования продемонстрировала сильную жизнеспособность и стала надёжной гарантией безопасности и стабильности стран-членов, заявил во вторник член Госсовета КНР, министр общественной безопасности Китая Чжао Кэчжи на открытии ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.

"В течение 17 лет с момента своего создания ШОС неуклонно придерживается "Шанхайского духа", стремится к укреплению добрососедства, дружбы и солидарности между государствами-членами организации, эффективному противодействию угрозами и вызова безопасности в регионе", — заявил китайский министр.

Он подчеркнул, что "авторитет организации постепенно повышается в международных и региональных делах, ШОС выдержала различные перемены международной и региональной конъюнктуры, показала сильную жизнеспособность, стала надёжной гарантией безопасности, стабильности и совместного развития государств-членов".

По его словам, "организация продемонстрировала пример для формирования нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества".

"В настоящее время в международной и региональной ситуации происходят сложные и глубинные перемены, что представляет новые вызовы для поддержания безопасности и стабильности в регионе, собравшись здесь сегодня, мы нацелены ещё сильнее задействовать роль встречи секретарей совбезов, расширить консенсус о сотрудничестве в сфере правопорядка и безопасности, заложить прочный фундамент для отстаивания мира, безопасности и стабильности региона", — сказал Чжао Кэчжи.

Он также отметил, что это первая встреча секретарей совбезов после расширения ШОС, когда в состав членов организации вошли Индия и Пакистан.

Тринадцатая ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран ШОС, в которой участвуют представители Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, открылась утром во вторник в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине. На встрече также присутствует генсек ШОС Рашид Алимов и директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев. Российскую делегацию возглавляет секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

Секретари советов безопасности в ходе встречи намерены обменяться мнениями о ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве ШОС, а также обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества в сферах противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступности и обеспечения информационной безопасности.

Нынешняя встреча секретарей совбезов станет подготовкой к предстоящему в июне саммиту глав государств-членов ШОС.