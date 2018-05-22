Операция "консолидация": России предлагают дружить против Трампа

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров в Сочи. 18 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров в Сочи. 18 мая 2018

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Европа восстанавливает экономические контакты с Россией на фоне американских санкций. Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с Путиным в Сочи, Британия хочет снять запрет на биржевую торговлю алюминием "Русала", а президент Болгарии предложил построить прямой газопровод через Черное море. О том, как вокруг России формируется команда экономических противников США, — в материале РИА Новости.

Похолодание отменяется

Сочинская встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель, за которой пристально следили в Брюсселе, отличалась особым дружелюбием: белый букет, улыбающаяся канцлер и ее пожелания удачи новому российскому правительству на русском языке. Наблюдатели отметили: страны явно сумели сгладить противоречия, которые с 2014 года мешали сотрудничеству.

У Москвы и Берлина действительно все больше поводов для сближения. Главное — усталость от бесконечных санкций, мешающих нормальной работе бизнеса. Именно поэтому на первый план вышли двусторонние экономические отношения. Российский лидер указал на то, что от сотрудничества зависят сотни тысяч рабочих мест в России и в Германии. Меркель подчеркнула: Берлину нужны добрые отношения с Москвой, это стратегический интерес.

Германия — второй по значимости торгово-экономический партнер России после Китая. Россия обеспечивает треть потребности Германии в природном газе и нефти. В прошлом году товарооборот двух стран вырос почти на 25% — впервые с 2014 года.

Разрушительный эффект

Новые ограничения США больно ударили не только по немецкому, но и по всему европейскому бизнесу. Крупнейшие компании частично парализованы из-за санкций США против "Русала" и перебоев с поставками алюминия на мировой рынок.

Некоторые предприятия оказались на грани закрытия.

Как пишет Der Spiegel, немецкие металлурги просят политиков побыстрее договориться и наладить нормальные поставки сырья. "Иначе пострадает все промышленное производство Германии", — предупреждает еженедельник.

В бундестаге открыто признали, что санкции против России — боль для Европы, что с "ледниковым периодом" необходимо покончить. "Санкции в основном вредят европейским и немецким предприятиям. Так что в наших интересах их отменить", — констатировала сопредседатель фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

Болгария попросила "Болгарский поток"

Мощный драйвером развития сотрудничества для России и Германии определенно станет "Северный поток — 2". Меркель согласилась с Путиным, что этот коммерческий проект нельзя политизировать. Российский лидер, со своей стороны, заверил: запуск трубопровода не означает прекращения транзита газа через Украину.

Здесь, несмотря на слова Меркель о "гарантиях для Украины", на первый план снова выходит экономика: поставки газа по "Северному потоку — 2" обойдутся Берлину существенно дешевле, чем по украинскому маршруту.

Переплачивать за транзит, судя по всему, не хочет и Болгария. Предполагается, что после 2019 года газ в эту балканскую страну пойдет через "Турецкий поток", который прокладывают по дну Черного моря.

Впрочем, как заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью газете "Коммерсантъ", он выступает за строительство прямого газопровода из России.

"Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом", — отметил Радев. Он подчеркнул, что пожелания Софии ничем не отличаются от намерений Берлина реализовать "Северный поток — 2".

Лондонская биржа хватилась русского алюминия

Пока континентальная Европа думает, как побыстрее и подешевле получить российский газ, Лондон, запретивший торги алюминием "Русала", выразил готовность пересмотреть свое решение.

Ограничения на торговлю продукцией российской компании Лондонская биржа металлов ввела 17 апреля. Руководство LME пояснило, что эти меры будут действовать до того момента, пока компании, владеющие металлами "Русала", не предоставят доказательства того, что не нарушают американские санкции.

Теперь же, как заявил изданию Hong Kong Economic Journal глава LME Мэтью Чемберлен, биржа ведет переговоры с правительством о том, чтобы изучить возможность торговли некоторой металлопродукцией "Русала".

© REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018 © REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018

Геополитическая обстановка тем временем продолжает накаляться. США, в начале мая вышедшие из исторического соглашения с Ираном по ядерной программе, пообещали оказать на Тегеран беспрецедентное давление. Двенадцать условий, которые выставил Вашингтон для заключения нового соглашения, могут стать самыми жесткими санкциями в истории. Присоединиться к ним Белый дом призвал и других, прежде всего — ЕС.

"Это нормально, когда приходится жертвовать своей экономической активностью для достижения наших целей. США жертвуют экономической активностью", — сообщил госсекретарь Майк Помпео. Но, судя по всему, Европа, где одна только Германия может потерять до полутора миллиардов евро из-за санкций США против российских компаний, не настроена жертвовать своей экономической активностью для достижения чужих целей.