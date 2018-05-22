РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Иногда налоги снижаются. Владельцы квартир сэкономят шесть миллиардов

08:0022.05.2018
(обновлено: 08:01 22.05.2018)
011593
© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкЖилые дома по улице Ивана БабушкинаЖилые дома по улице Ивана Бабушкина
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. В Госдуму внесен законопроект против завышения кадастровой стоимости недвижимости. Если его примут, владельцы квартир, домов, земельных участков и гаражей, по подсчетам экспертов, сэкономят на налогах шесть миллиардов рублей. Как это произойдет и кто больше всего выиграет — в материале РИА Новости.

Молодая семья смотрит телетрансляцию выступления Путина. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Волынец попросила освободить семьи с детьми от налога на недвижимость

Широкомасштабная реформа налогообложения недвижимости реализуется в России уже четвертый год, и пока от нее больше проблем, чем результатов. Новый закон призван исправить ситуацию.

Дорого, но справедливо

До 2015-го цена жилья для налогообложения рассчитывалась на основе инвентаризационной стоимости, которую определяли бюро технической инвентаризации (БТИ). При этом учитывались технические показатели — площадь, год постройки, коммунальные удобства, физический износ, но не рыночные характеристики объекта недвижимости.

Это и нелогично, и несправедливо. Ведь налог на квартиры в центре Москвы зачастую оказывался ниже, чем в спальных районах.

Поэтому правительство с подачи Минфина приняло решение взять за основу налога именно рыночную стоимость недвижимости, определяемую на основе кадастровой оценки. Владельцы дорогих квартир все же должны платить больше.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Депутаты предложили расширить льготы по налогу на имущество граждан

Впрочем, и на увеличение налоговых поступлений в бюджет Минфин рассчитывал: сразу было ясно, что кадастровые оценки будут значительно выше, чем у БТИ. К тому же налог повышался отнюдь не только для самых состоятельных граждан.

Чтобы избежать социального напряжения, к новым правилам переходят постепенно. Когда налог оказывается больше суммы, рассчитываемой по инвентаризационной стоимости, применяется временный понижающий коэффициент, увеличивающийся на 20 процентов в год (от 0,2 до 0,8). На пятый год скидка отменяется.

Регионам предоставили право самим решать, когда запускать реформу. Двадцать восемь субъектов (в том числе Москва, Московская, Ярославская и Новосибирская области, Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ) вводят новый порядок с 2015 года, коэффициент, соответственно, вырос уже до 0,6.

Двадцать один регион стартовал в 2016-м, и там сейчас коэффициент — 0,4, еще 15 — в 2017-м (коэффициент — 0,2). Двадцать один субъект Федерации пока к реформе не приступил.

В этих регионах налог исчисляется по инвентаризационной стоимости, которая ежегодно индексируется на установленный Минэкономразвития специальный коэффициент-дефлятор. В 2017 году он составил 1,425.

Оценка с потолка

Уже первый опыт реформы выявил большую проблему: налог на имущество граждан резко вырос, несмотря на понижающие коэффициенты. Дело в том, что власти регионов, стремясь пополнить свои бюджеты, взвинчивают кадастровые оценки. Граждане в ответ их массово оспаривают.

Только в прошлом году, по данным Росреестра, было подано 54,7 тысячи заявлений по поводу более 100 тысяч объектов недвижимости — квартир, дач, гаражей, земли. Примерно в половине случаев Росреестр признал необоснованность завышения кадастровых оценок.

Борис Титов на Ялтинском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Титов: изменение порядка начисления налога на имущество не решит проблем

"В реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Но так не договаривались, и люди этого от нас никак не ожидали", — отметил Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта.

Две недели спустя президент дал правительству поручение: до 15 июля усовершенствовать расчет налога на недвижимость так, чтобы кадастровая стоимость ни при каких обстоятельствах не превышала рыночную.

Выигрывают старые и новые

Новый законопроект предполагает отказ от увеличения понижающего коэффициента выше 0,6. "Таким образом, те оставшиеся 40%, на которые должен был вырасти налог, мы отменяем", — объясняет один из соавторов документа, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Это, впрочем, не означает, что налог перестанет расти. Платеж может увеличиваться, во-первых, если региональные власти повысят саму налоговую ставку.

Во-вторых, если власти субъекта Федерации увеличат кадастровую стоимость. По действующему законодательству они имеют право проводить переоценку раз в два года в городах федерального значения и раз в три-пять лет в других регионах.

Начало дачного сезона в Новгородской области
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Последний сезон на даче. Как подготовиться к упразднению дачных хозяйств

Однако новый закон ограничивает повышение налога на имущество в пределах десяти процентов к платежу предыдущего года. "Мы устанавливаем это ограничение, чтобы исключить возможность существенного увеличения регионом налога за счет повышения налоговой ставки или кадастровой стоимости", — подчеркнул Владислав Володин, представляя документ в Госдуме.

В тех 36 регионах, где налог на недвижимость за 2017 год исчисляется с коэффициентом 0,2 или 0,4, порядок пока не изменится. Коэффициент повысится до 0,6, а затем платеж будет увеличиваться на десять процентов при каждом пересмотре кадастровой стоимости или ставки налога на недвижимость.

Эксперты отмечают, что, поскольку инвентаризационная стоимость недвижимости входит в качестве одного из слагаемых в формулу расчета налога, от нового закона выиграют владельцы квартир в старых домах с низкой остаточной стоимостью — для них ежегодный платеж сократится на несколько тысяч рублей.

Но больше всего сэкономят владельцы квартир в домах, построенных в 2013 году и позже, — для таких объектов инвентаризационная стоимость уже не применялась и считается равной нулю. В результате экономия может превысить десять тысяч рублей в год.

В целом, по оценкам Федеральной налоговой службы, из-за нового закона региональные бюджеты могут недополучить около шести миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к документу. Эту сумму и сэкономят владельцы недвижимости.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена