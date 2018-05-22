Иногда налоги снижаются. Владельцы квартир сэкономят шесть миллиардов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. В Госдуму внесен законопроект против завышения кадастровой стоимости недвижимости. Если его примут, владельцы квартир, домов, земельных участков и гаражей, по подсчетам экспертов, сэкономят на налогах шесть миллиардов рублей. Как это произойдет и кто больше всего выиграет — в материале РИА Новости.

Широкомасштабная реформа налогообложения недвижимости реализуется в России уже четвертый год, и пока от нее больше проблем, чем результатов. Новый закон призван исправить ситуацию.

Дорого, но справедливо

До 2015-го цена жилья для налогообложения рассчитывалась на основе инвентаризационной стоимости, которую определяли бюро технической инвентаризации (БТИ). При этом учитывались технические показатели — площадь, год постройки, коммунальные удобства, физический износ, но не рыночные характеристики объекта недвижимости.

Это и нелогично, и несправедливо. Ведь налог на квартиры в центре Москвы зачастую оказывался ниже, чем в спальных районах.

Поэтому правительство с подачи Минфина приняло решение взять за основу налога именно рыночную стоимость недвижимости, определяемую на основе кадастровой оценки. Владельцы дорогих квартир все же должны платить больше.

Впрочем, и на увеличение налоговых поступлений в бюджет Минфин рассчитывал: сразу было ясно, что кадастровые оценки будут значительно выше, чем у БТИ. К тому же налог повышался отнюдь не только для самых состоятельных граждан.

Чтобы избежать социального напряжения, к новым правилам переходят постепенно. Когда налог оказывается больше суммы, рассчитываемой по инвентаризационной стоимости, применяется временный понижающий коэффициент, увеличивающийся на 20 процентов в год (от 0,2 до 0,8). На пятый год скидка отменяется.

Регионам предоставили право самим решать, когда запускать реформу. Двадцать восемь субъектов (в том числе Москва, Московская, Ярославская и Новосибирская области, Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ) вводят новый порядок с 2015 года, коэффициент, соответственно, вырос уже до 0,6.

Двадцать один регион стартовал в 2016-м, и там сейчас коэффициент — 0,4, еще 15 — в 2017-м (коэффициент — 0,2). Двадцать один субъект Федерации пока к реформе не приступил.

В этих регионах налог исчисляется по инвентаризационной стоимости, которая ежегодно индексируется на установленный Минэкономразвития специальный коэффициент-дефлятор. В 2017 году он составил 1,425.

Оценка с потолка

Уже первый опыт реформы выявил большую проблему: налог на имущество граждан резко вырос, несмотря на понижающие коэффициенты. Дело в том, что власти регионов, стремясь пополнить свои бюджеты, взвинчивают кадастровые оценки. Граждане в ответ их массово оспаривают.

Только в прошлом году, по данным Росреестра, было подано 54,7 тысячи заявлений по поводу более 100 тысяч объектов недвижимости — квартир, дач, гаражей, земли. Примерно в половине случаев Росреестр признал необоснованность завышения кадастровых оценок.

"В реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Но так не договаривались, и люди этого от нас никак не ожидали", — отметил Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта.

Две недели спустя президент дал правительству поручение: до 15 июля усовершенствовать расчет налога на недвижимость так, чтобы кадастровая стоимость ни при каких обстоятельствах не превышала рыночную.

Выигрывают старые и новые

Новый законопроект предполагает отказ от увеличения понижающего коэффициента выше 0,6. "Таким образом, те оставшиеся 40%, на которые должен был вырасти налог, мы отменяем", — объясняет один из соавторов документа, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Это, впрочем, не означает, что налог перестанет расти. Платеж может увеличиваться, во-первых, если региональные власти повысят саму налоговую ставку.

Во-вторых, если власти субъекта Федерации увеличат кадастровую стоимость. По действующему законодательству они имеют право проводить переоценку раз в два года в городах федерального значения и раз в три-пять лет в других регионах.

Однако новый закон ограничивает повышение налога на имущество в пределах десяти процентов к платежу предыдущего года. "Мы устанавливаем это ограничение, чтобы исключить возможность существенного увеличения регионом налога за счет повышения налоговой ставки или кадастровой стоимости", — подчеркнул Владислав Володин, представляя документ в Госдуме.

В тех 36 регионах, где налог на недвижимость за 2017 год исчисляется с коэффициентом 0,2 или 0,4, порядок пока не изменится. Коэффициент повысится до 0,6, а затем платеж будет увеличиваться на десять процентов при каждом пересмотре кадастровой стоимости или ставки налога на недвижимость.

Эксперты отмечают, что, поскольку инвентаризационная стоимость недвижимости входит в качестве одного из слагаемых в формулу расчета налога, от нового закона выиграют владельцы квартир в старых домах с низкой остаточной стоимостью — для них ежегодный платеж сократится на несколько тысяч рублей.

Но больше всего сэкономят владельцы квартир в домах, построенных в 2013 году и позже, — для таких объектов инвентаризационная стоимость уже не применялась и считается равной нулю. В результате экономия может превысить десять тысяч рублей в год.

В целом, по оценкам Федеральной налоговой службы, из-за нового закона региональные бюджеты могут недополучить около шести миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к документу. Эту сумму и сэкономят владельцы недвижимости.