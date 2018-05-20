МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Белоруссия подходит к финальной части вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия страны Алексей Богданов.

Белоруссия подала заявку о присоединении к ВТО в 1993 году, в последние два года Минск активизировал работу по вступлению в эту организацию. Во вторник белорусская делегация под руководством первого замглавы МИД Андрея Евдоченко провела в Женеве очередной раунд переговоров по этой теме.

"Конкретика вопросов, которые нам задают, уже говорит о том, что мы подходим к финальной части вступления Беларуси в ВТО, и я надеюсь, это произойдет очень скоро", — заявил Богданов в интервью телеканалу ОНТ, которое было показано в воскресенье.

Представитель минсельхозпрода отметил, что участники встречи в Швейцарии продвинулись по различным направлениям – и в двустороннем, и в многостороннем форматах. "Нам удалось объяснить нашу позицию по многим спорным вопросам, мы заранее подготовили ответы, которые были включены именно в доклад рабочей группы, и большинство из них членами-странами ВТО было отмечено очень положительно", — сказал Богданов.

Начальник главного управления ВЭД также коснулся возможных изменений, которые принесет вступление в ВТО аграриям и экспортерам страны. Он, в частности, отметил, что это "своеобразное окно возможностей", которыми нужно воспользоваться максимально эффективно. В числе таких возможностей представитель ведомства назвал привлечение новых инвесторов в сельское хозяйство, заключение двусторонних договоров о зоне свободной торговли с государствами-членами ВТО. Кроме того, членство в организации дает странам доступ к широкому ассортименту инструментов в разрешении торговых споров, заметил Богданов.

ВТО — международная организация, созданная для либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Полноправными участниками организации являются более 160 стран, еще более 20 имеют статус наблюдателя. РФ стала членом ВТО в августе 2012 года, Казахстан — в ноябре 2015 года. Вступление в ВТО требует от страны-кандидата имплементации в национальное законодательство и выполнения ряда системных правил, обязательных для всех стран — членов организации. В состав рабочей группы по присоединению Белоруссии к ВТО входит 47 стран-членов.