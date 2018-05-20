США пообещали продолжить санкционную политику в отношении китайской ZTE

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что США продолжат политику жестких мер в отношении китайской компании ZTE.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE.

В интервью телеканалу ABC Кудлоу заявил, что санкции против ZTE продолжат быть "очень, очень жесткими, включая большие штрафы". По его словам, вопрос заключается в "небольших изменениях" в отношении компании.

"Пожалуйста, не ожидайте, что ZTE останется безнаказанным. Этого не произойдет", — заявил советник Трампа.

Китай в понедельник высоко оценил заявление, сделанное Трампом относительно ZTE. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Лу Кана, китайская сторона находится в тесном контакте с американцами по конкретным деталям.

Ранее власти США запретили американским компаниям продавать китайской ZTE Corporation телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР. Китайская компания назвала это решение несправедливым и обещала всеми юридическими методами отстаивать свои законные права.