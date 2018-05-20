МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Биометрия позволит крымчанам получать услуги в Сбербанке и ВТБ, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В среду глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк не видит необходимости выходить на рынок Крыма и попадать из-за этого под санкции, поскольку работающие в регионе банки справляются с задачами обслуживания населения. Сбербанк также не работает в Крыму.

"На самом деле насыщенность кредитными офисами в Крыму сопоставима с тем, что есть в других регионах, в том числе в Краснодаре, Краснодарском крае, Ростовской области. Это все говорит о том, что в принципе приход этих институтов по насыщенности ситуацию не изменит. Понятно, что конкуренция может возрасти, но это иметь будет краткосрочный эффект, потому что есть проект, связанный с использованием биометрических данных, и он эту проблему решает", — сообщил Аксаков в кулуарах Всемирного саммита блокчейна и криптовалют WBCSummit.

По его словам, проект планируется запустить с 1 июля, в нем участвуют РНКБ и банк "Россия".

"Они будут загружать биометрические данные, причем они это делают добровольно, по желанию. Я знаю, Якунин (председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин — ред.), наоборот, даже проявил активность в этом вопросе. Крымчане смогут загружать свои биометрические данные и сами соответственно дальше смогут получать услуги Сбербанка и ВТБ, не выходя из своего дома в Крыму", — пояснил он.

Предприниматели и юридические лица смогут вместо биометрии использовать "цифровую подпись, и все цифровые технологии для удаленной идентификации". "Чтобы можно было удаленно получать услуги", — добавил он.

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