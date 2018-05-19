МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Решения по поводу выдачи недостающих разрешений на строительство газопровода "Северный поток-2" будут приняты до конца лета, заявил гендиректор австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле в интервью агентству DPA.
Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, необходимые для строительства участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. Все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию выдала также Финляндия, где уже начаты подготовительные работы на морском участке.
Австрийский нефтегазовый концерн OMV — одна из крупнейших компаний ТЭК в Центральной Европе и главный партнер "Газпрома" в Австрии. Компании взаимодействуют в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.