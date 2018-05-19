Зависимость от российского газа не является проблемой ЕС, заявил глава OMV

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Зависимость от российского газа не является проблемой для европейских стран, так как она носит обоюдный характер, заявил глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле в интервью агентству DPA.

"Зависимость не является проблемой, так как в этом случае она двусторонняя. Россия нуждается в нашем рынке", — заявил Зеле.

Как отмечает газета Handelsblatt, Зеле также высказался о позиции США против строительства газопровода "Северный поток-2", отмечая, что их главным мотивом является увеличение поставок американского газа в Европу.

"Вмешательство правительства США очень ясно показывает мне, что реализация экономических интересов достигается путем санкций", — добавил глава OMV.

По его словам, новый газопровод не станет полной заменой существующего маршрута на Украине. "Не должно возникать впечатления, что "Северный поток-2" строится для того, чтобы мощности на Украине больше вообще не использовались", — отметил Зеле.

Как пишет газета, Зеле также критически высказался относительно европейских санкций против России. По его мнению, немецкая экономика понесла из-за подобных мер значительные потери, и следует постепенно снять санкции, при условии выполнения минских соглашений и прогресса в урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что месяц назад президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель попросил ее отказаться от поддержки строительства газопровода "Северный поток-2" в обмен на переговоры по новому торговому соглашению между Америкой и Европой. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что Трамп преследует интересы бизнеса США в поставках сжиженного газа в Европу.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Австрийский нефтегазовый концерн OMV — одна из крупнейших компаний ТЭК в Центральной Европе и главный партнер "Газпрома" в Австрии. Компании взаимодействуют в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.