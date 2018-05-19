CNPC рассматривает возможность заменить Total в иранском газовом проекте

ПЕКИН, 19 мая — РИА Новости. Китайская нефтегазовая компания CNPC рассматривает возможность забрать долю французской компании Total в иранском газовом проекте "Южный Парс 11", заявил агентству Caixin осведомленный источник в CNPC.

В среду французская нефтяная компания Total сообщила, что выйдет из проекта "Южный Парс 11" в Иране из-за санкций США, если компания при поддержке французских и европейских органов власти не сможет получить специальное разрешение от американских властей, которое могло бы защитить компанию от вторичных санкций по законодательству США.

Китайское агентство сообщает, что соответствующий анализ и переговоры с Total по данной сделке будет вести зарубежное дочернее предприятие CNPC – China National Oil and Gas Exploration and Development Corp.

Ранее о возможной замене французской Total на китайскую компанию CNPC в проекте "Южный Парс 11" РИА Новости сообщил источник в министерстве нефти Ирана.

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) в начале июля подписала соглашение о разработке фазы 11 "Южного Парса" с Total. Сумма контракта составляет 1 миллиард долларов. При этом контракт дает возможность китайской CNPC забрать долю Total (50,1%), если французская компания выйдет из проекта. Сейчас доля CNPC в "Южном Парсе" составляет 30%, еще 19,9% у иранской компании Petropars.