В микроблоге Мавроди объявили о возобновлении деятельности его проекта

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Twitter-аккаунте умершего в конце марта основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди в пятницу появились два новых сообщения.

"Ну что же… Отдохнули и хватит", — отмечается, в частности, в твите.

Авторы среди прочего объявили об открытии нового "Мавро офиса" и обещают запустить еще двадцать в регионах. Также они предлагают держателям "билетов МММ 94" обменять их на новые "MVR".

Кто именно продолжает вести микроблог от имени Мавроди, не сообщается.

В начале апреля нигерийское издание Premium Times со ссылкой на руководство пирамиды сообщало, что администрация проекта "МММ" (Mavrodi Mundial Moneybox) объявила о прекращении деятельности компании. Закрытие проекта связали со смертью Мавроди.

Отмечалось, что в работе пирамиды приняли участие миллионы нигерийцев. Многие из них потеряли деньги, а некоторые участники до последнего верили в свои шансы получить прибыль от участия в проекте.

Мавроди в 1992 году основал компанию "МММ", которая вошла в историю России как крупнейшая финансовая пирамида. По различным данным, число ее вкладчиков составило от десяти до 15 миллионов человек.

В 2003 году Мавроди приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за мошенничество в крупных размерах. Потерпевшими признали более десяти тысяч человек, общий ущерб от работы компании оценивается более чем в 110 миллионов рублей.

После освобождения Мавроди основал несколько похожих на "МММ" проектов и смог привлечь к ним новых вкладчиков, в том числе и за рубежом.