Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия сохранит транзит газа через Украину после запуска "Северного потока —2" при условии экономической целесообразности, заявил Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Хочу подчеркнуть, поставки будут продолжены, если они будут экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности", — заявил он.

Путин также отметил, что Россия всегда расценивала газопровод как экономический проект, поэтому в своих решениях руководствуется исключительно финансовыми соображениями. Он напомнил, что Россия считает проект выгодным и будет за него бороться.

"(Мы – Прим. ред.) всегда выводили это за рамки любых политических проектов", — заявил президент, добавив, что "Северный поток — 2" открыт для участия других стран.

Позиция Германии

Берлин рассчитывает, что после строительства "Северного потока — 2" роль Украины как транзитной страны останется неизменной.

"Это имеет стратегическое значение, и Германия готова здесь также сыграть свою активную роль и оказывать содействие", — заявила Меркель во время встречи с российским коллегой.

Канцлер также подчеркнула, что Берлин заинтересован в развитии и сохранении хороших отношений с Россией.

"Я в самые сложные времена всегда выступала за то, чтобы, например, Совет Россия — НАТО продолжал свою работу, со стороны ЕС чтобы продолжались контакты, поддерживались", — заявила она.

Российский лидер по итогам встречи отметил, что содержательная беседа была "своевременна и полезна".

Позиция США и Украины

Ряд стран высказались против проекта "Северный поток — 2", называя его политическим. Киев опасается потерять доходы, получаемые от транзита российского газа. Вашингтон выступает против строительства газопровода из-за опасений усиления зависимости европейских стран от Москвы.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп попросил Меркель отказаться от участия в проекте, пообещав взамен начать обсуждение нового торгового соглашения.

США также пригрозили проекту санкциями. По мнению Путина, подобные шаги нацелены на поддержку американского бизнеса, заинтересованного в поставках сжиженного газа из США в Европу.

Газопровод "Северный поток — 2" планируется проложить от побережья России через Балтийское море до Германии. Его совокупная мощность составляет около 55 миллиардов кубометров газа в год.