Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия сохранит транзит газа через Украину после запуска "Северного потока —2" при условии экономической целесообразности, заявил Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Путин также отметил, что Россия всегда расценивала газопровод как экономический проект, поэтому в своих решениях руководствуется исключительно финансовыми соображениями. Он напомнил, что Россия считает проект выгодным и будет за него бороться.
"(Мы – Прим. ред.) всегда выводили это за рамки любых политических проектов", — заявил президент, добавив, что "Северный поток — 2" открыт для участия других стран.
Позиция Германии
Берлин рассчитывает, что после строительства "Северного потока — 2" роль Украины как транзитной страны останется неизменной.
Канцлер также подчеркнула, что Берлин заинтересован в развитии и сохранении хороших отношений с Россией.
"Я в самые сложные времена всегда выступала за то, чтобы, например, Совет Россия — НАТО продолжал свою работу, со стороны ЕС чтобы продолжались контакты, поддерживались", — заявила она.
Российский лидер по итогам встречи отметил, что содержательная беседа была "своевременна и полезна".
Позиция США и Украины
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп попросил Меркель отказаться от участия в проекте, пообещав взамен начать обсуждение нового торгового соглашения.
США также пригрозили проекту санкциями. По мнению Путина, подобные шаги нацелены на поддержку американского бизнеса, заинтересованного в поставках сжиженного газа из США в Европу.
Газопровод "Северный поток — 2" планируется проложить от побережья России через Балтийское море до Германии. Его совокупная мощность составляет около 55 миллиардов кубометров газа в год.