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Экономика

Живой интерес: иностранные инвесторы укрепляют рубль

08:0019.05.2018
(обновлено: 08:01 19.05.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКотировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржиКотировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. В первом квартале доля иностранных инвестиций в суверенные еврооблигации России выросла с 38 до 42,7%, а в облигации федерального займа (ОФЗ) — до рекордных 34,5%. Чем российский госдолг привлекает зарубежный капитал, как это помогает рублю и почему Минфин покупает столько валюты — в материале РИА Новости.

Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Силуанов прокомментировал возможное введение санкций США на госдолг России

С января по март иностранцы одолжили России порядка 17 миллиардов долларов через суверенные ерооблигации, объем российского долга на руках у нерезидентов вырос почти на 11%. Еще 2,3 триллиона рублей Россия получила от глобальных инвесторов, вложившихся в облигации федерального займа.

Это указывает на снижение рисков в российских активах, говорят аналитики.

"Покупатели игнорируют валютные риски либо не считают их слишком высокими", — отмечает Сергей Хестанов, советник гендиректора по макроэкономике в "Открытие Брокер".

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры России и США
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры России и США

Разумный риск

Ряд экспертов, впрочем, напоминает, что риски, сопряженные с российскими активами, никуда не делись, и главный из них — санкционный: возможные ограничения на сделки с российским госдолгом. Этот риск заложен в доходности российских долговых бумаг. Другое дело, что вероятность его реализации в обозримой перспективе сравнительно невелика.

"Премия за санкционный риск — это повышенная доходность. Таким образом, покупая ОФЗ, иностранцы полагают, что риск не сбудется и можно неплохо заработать", — отмечает Антон Шабанов, независимый экономический эксперт.

"Инвесторы не боятся санкций в отношении российского суверенного долга, и развитие событий показывает, что они пока правы, — добавляет Александр Разуваев, директор аналитического департамента "Альпари".

Российские рубли и доллары США в кошельке. Архивное фото
© Depositphotos / gregorylee
Слабый или сильный: что будет с рублем после майских праздников

Доходный долг 

В то же время аналитики обращают внимание на несколько искаженную структуру нерезидентов. Среди них есть и российские компании, инвестирующие в Россию через иностранные юрисдикции — главным образом через Кипр с его минимальным налогом на прибыль.

В любом случае российский госдолг сейчас выглядит весьма привлекательно.

"Его доходность конкурентоспособна на фоне других инструментов. Причем надежность априори выше, чем тех же корпоративных облигаций. Сейчас, особенно для инвестора, который находится в российской валютной зоне, те же ОФЗ — хорошее вложение", — поясняет Хестанов.

Влияние на валютный курс

На курс рубля сильно влияет масштабная скупка Минфином иностранной валюты на внутреннем рынке. И резко взлетевшие котировки черного золота отходят на второй план.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКотировки валютного рынка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Котировки валютного рынка

Все нефтегазовые сверхдоходы (те, что поступают от цены нефти выше установленной бюджетом планки) направляются на наращивание национальных резервов. Таково бюджетное правило: как можно больше излишков тратить на валюту. На май ведомство анонсировало рекордный объем пополнения валютных резервов, а за весь год увеличит покупки валюты в пять раз. На это направят 2,74 триллиона рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Таким образом, действия Минфина способствуют некоторому ослаблению рубля. С другой стороны, скупка долга иностранцами поддерживает курс российской валюты.

Непредсказуемая нефть

То, что Минфин бросил все силы на пополнение резервов, аналитики считают вполне рациональным: cложилась очень хорошая конъюнктура, которой грех не воспользоваться.

Кроме того, еще в 2015-м ЦБ обозначил целевой уровень: полтриллиона долларов. Тогда Россия выйдет на пятое место в мире по резервам. Цель близка: уже есть 462,4 миллиарда долларов.

© AP Photo / Vahid SalemiИранский нефтяник
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский нефтяник

Аналитики не исключают, что при достижении таргета в 500 миллиардов долларов курсовая политика регулятора изменится. Пока же формирование запаса прочности продолжается. С одной стороны, это работает на доллар, с другой — минимизирует зависимость курса рубля от волатильности нефтяных цен.

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
В Total спрогнозировали цены на нефть после выхода США из сделки с Ираном

Нефтяной рынок, несмотря на прогнозы котировок до 100 долларов за баррель и выше, непредсказуем как никогда. Ситуацию практически полностью определяет геополитика. На стороне роста цен — развал нефтяной индустрии Венесуэлы и возможная потеря рынком иранской нефти в связи с санкциями США. Против играет увеличение добычи в США.

"Не стоит надеяться на долгий рост нефтяных цен. Как только политическая напряженность вокруг Ирана ослабеет, котировки могут так же резко упасть. Поэтому Минфин и ЦБ торопятся пополнять резервы и использовать выгодную конъюнктуру для создания подушки безопасности", — заключил Хестанов. 

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