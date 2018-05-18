Власти Крыма объяснили причины роста цен на бензин

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Рост цен на бензин и дизельное топливо в Крыму обусловлен объективными причинами — логистикой и отсутствием в регионе вертикально-интегрированных нефтяных компаний, сообщил министр топлива и энергетики республики Вадим Белик.

Министр подчеркнул, что вопрос роста цен на топливо является актуальным и для других регионов страны. Так, по его словам, есть регионы, где стоимость бензина АИ-95 достигает 49 рублей за один литр, тогда как в Крыму — 46,29 рублей за литр.

"Хотелось бы сразу отметить существование ряда обоснованных причин относительно цен на топливо в республике. Основной аспект затрат на логистику связан с учетом расходов на железную дорогу и Керченскую паромную переправу. Так стоимость услуг переправы, утвержденной ФАС, составляет 2,4 рубля за 1 литр топлива. Также необходимо учитывать, что топливо приходится везти из отдаленных регионов, поэтому в его стоимость закладывается еще и цена доставки груза по железной дороге и возврата грузоотправителями цистерн на нефтеперерабатывающие заводы", — сказал Белик, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Министр также подчеркнул, что в республике не присутствуют вертикально-интегрированные нефтяные компании "Роснефть", "Газпромнефть", "Лукойл", "Башнефть", которые работают по всей цепочке производственного процесса, начиная от добычи нефти до реализации нефтепродуктов потребителю, что дает возможность регулировать конечную стоимость топлива.

"В будущем существует реальная перспектива того, что планируемое открытие железнодорожного проезда по Крымскому мосту в декабре 2019 года повлияет на снижение логистических затрат по доставке топлива, а как следствие — на снижение розничных цен", — подчеркнул министр.

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